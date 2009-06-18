Стипендію платитимуть тільки інвалідам, сиротам та відмінникам?

Міністерство освіти і науки України вирішило значно обмежити кількість студентів, які будуть мати право отримувати стипендію.

Про це кореспонденту УНІАН заявив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, 16 червня Міністерство освіти і науки України опублікувало на власному офіційному сайті проект змін до Закону України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, відповідно до якого зміни стосуються „поліпшення стипендіального забезпечення студентів”.

„Поліпшення стипендіального забезпечення студентів” полягає в тому, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, ризикують позбутися гарантії безкоштовного харчування і стипендій у професійно-технічних навчальних закладах. Та сама доля, згідно з законопроектом, чекає на дітей, які потребують особливих умов виховання чи перебувають на повному утриманні держави", - зазначає А.ЧЕРНИХ. За його словами, студенти-відмінники денної форми навчання вузів державної або комунальної форми власності тим часом ризикують позбутися гарантії того, що мають отримувати стипендії у розмірі не меншому, ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

"Таким чином, Міністерство освіти і науки України планує позбавити права абсолютну більшість студентів права на отримання стипендії, а платити її тільки інвалідам, сиротам та відмінникам", - резюмував А.ЧЕРНИХ.

Як зазначає координатор громадської ініціативи „Студентський захист”, такі ініціативи МОН "не сприймаються в студентському середовищі і в разі їх подальшого лобіювання з боку Міністерства освіти - отримають жорстку реакцію студентства".