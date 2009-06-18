Експерти похвалили Ющенка за ініціативу про повернення ”мажоритарки”

Експерти позитивно оцінюють ініціативу про повернення до мажоритарної системи виборів на місцях, запропоновану Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ у проекті змін до Конституції, внесеному на розгляд парламенту.

Як повідомили УНІАН у Центрі політичного консалтингу, про це експерти заявили, коментуючи дві конституційні пропозиції глави держави. Зокрема, в проекті змін до Конституції, внесених В.ЮЩЕНКОМ, передбачено повернення до мажоритарної системи виборів на місцевому рівні. Мажоритарний аспект присутній також у формуванні верхньої палати парламенту – Сенаті, який має стати втіленням територіального представництва.

Так, за словами директора інституту проблем управління імені Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, «я повністю підтримую ідею повернення до мажоритарної системи виборів, тим більше, я думаю, що цю ідею підтримає більшість громадян”. За його словами, “наш інститут проводив дослідження, яке показало, що 2/3 населення України хотіло би повернення до мажоритарної системи виборів”. На думку експерта, “це буде зробити не так важко – лише внести поправки до закону про вибори народних депутатів. Поступово Україна дійде до розуміння, що від «мажоритарки» ми відмовились надзвичайно рано».

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ також вважає, що «повернення до мажоритарного принципу обрання депутатів місцевих рад є достатньо популярною думкою не лише в експертному середовищі, а й серед громадян України, оскільки запровадження наскрізного принципу системи голосування за партійними списками закритого типу дискредитувало себе”.

За словами експерта, перехід до мажоритарного принципу за задумом мав би відновити той стан, який був до відповідної реформи і зробити представництво місцевих громад, а не політичних партій у радах. “Проте шансів на те, що Конституція саме у такій редакції Віктора ЮЩЕНКА буде ухвалена майже немає”, - зазначив він, додавши, що це не через аспект місцевих виборів, а з інших, політичних міркувань. “Відповідно, політичні партії, які представляють інтереси виборців у парламенті, не зацікавлені в тому, щоб позбавитись прямого партійного впливу на фракції в органах місцевого самоврядування, тому вони також за таку Конституцію не проголосують», - вважає експерт.

У свою чергу директор Центру «Третій сектор» Андрій ЗОЛОТАРЬОВ також відзначив, що позитивно оцінює пропозицію повернутися до мажоритарної системи на місцях, “тому що спроби місцевих рад грати у Верховну Раду призводять до плачевних результатів”. Наприклад, за його словами, “у Дніпропетровську через це втратили можливість проводити Євро-2012, коли замість розвитку інфраструктури депутати «розтягували» землю. Тепер же вони звертаються до Європейського суду - чиста політика і жодного ефекту”.

На переконання експерта, “політизація місцевих рад нічого доброго не несе, принаймні 80% виборців хочуть знати депутатів в обличчя, хочуть знати їх за конкретними справами. А так, не дивлячись на спроби закріпити депутатів за певними округами, ми отримали повну безвідповідальність”.

Проте А.ЗОЛОТАРЬОВ висловив сумнів, що такі ініціативи будуть втілені у життя. “Запровадження мажоритарної системи на місцевому рівні дуже підриває владу партійних бонз і, я думаю, вони будуть всіляко цьому перешкоджати. Хоча в нинішній ситуація така пропозиція цілком логічна», - сказав він.

Між тим директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК відзначив, що «така реформа передбачає внесення змін та доповнень до нормативних документів, а це проблематично з точки зору реалізації, оскільки коаліція не має достатньої кількості голосів для зміни законодавства”.

За його словами, місцеві вибори за мажоритарною системою об’єктивні і до них варто повертатися, оскільки мова йде про те, що територіальна громада має забезпечити свої права на обрання депутатів, яких вони знають і яким вони довіряють. “На формування ж виборчих списків політичних сил територіальна громада не має ніякого впливу. Тому тут є логіка і здоровий глузд. Я думаю, що з часом політичні сили в парламенті будуть вимушені прийняти цю позицію”, - зазначив він.

На думку експерта, “якщо ці пропозиції ЮЩЕНКА будуть втілені у життя, то відбудеться зміщення політичної інтриги від боротьби між політичними брендами до боротьби між окремими лідерами та окремими групами інтересів. Крім того, обрані депутати будуть ближчими до своїх виборців і будуть вимушені більше спілкуватися з ними, оскільки зараз партійні списки не передбачають такої необхідності. Відповідно, на такого депутата можна буде впливати різними способами, зокрема через прямі звернення і роботу з його командою”.

Таким чином, підкреслив В.КУЛИК, “мажоритарні вибори на місцевому рівні створять більше демократії на місцях і більше умов для врахування інтересів територіальних громад».

Крім того, директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО висловив переконання, що на сьогоднішній день повернення до мажоритарної системи на місцевому рівні є не лише актуальним, а й лікувальним процесом, для всієї політичної системи. “Партійна ейфорія останніх років цілковито вбила реальний зв’язок між громадянами та їх представниками. Персоніфікація ж «свого депутата» очевидно сприятиме відновленню цього зв’язку і взаємодії. Цей крок так само дасть можливість ліквідувати гіперзаполітизованість місцевих рад, що в переважній більшості має лише негативні наслідки”, - підкреслив він.

За словами експерта, Верхня палата парламенту – Сенат, який передбачається проектом змін до Конституції, внесених В.ЮЩЕНКОМ, також формується за мажоритарним принципом і це, безумовно, є кроком у напрямку розширення представницької демократії.

“Загалом кажучи, всі кроки, які сприяють розширенню повноважень на місцях, які концентрують увагу на інтересах громади, регіону, а не лише на «визначних політичних дебатах» на центральному рівні, мають абсолютно позитивне значення. Це прямий шлях до наближення влади до людей”, впевнений О.ПРОЦЕНКО.

“Думаю, що з цих двох ініціатив, перша – має беззаперечне схвалення громадськості без додаткового пояснення та переконування. Друга – має не менше позитивне значення для суспільства, але потребує більш детального обговорення, пояснення та популяризації».