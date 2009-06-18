Круглий стіл, присвячений презентації щорічної доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні - 2008

Круглий стіл організовано Українською Гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Комітету з прав людини та основоположних свобод Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права та за участю Міністерства юстиції України.

Захід відбудеться 25 червня 2009 року з 11 до 14 години в приміщенні Міністерства юстиції України (м. Київ, провулок Рильський, 10, зал колегій, третій поверх).

Під час круглого столу планується обговорення дотримання прав людини та основоположних свобод у країні протягом 2008 року, а також рекомендації щодо покращення ситуації. Під час заходу буде представлена позиція правозахисників з найбільш болючіших питань дотримання прав і свобод в країні.

У круглому столі візьмуть участь представники правозахисних організацій, науковці та експерти, представники органів влади та міжнародних організацій.

Учасники круглого столу зможуть отримати примірник Доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні - 2008".

На жаль, під час заходу не буде забезпечений синхронний переклад виступів на інші, ніж українська, мови.

Для зручності організаторів просимо повідомити про вашу участь на електронну адресу: 4hrforum@gmail.com або за телефоном (044) 4174118.

Програма

Регламент: виступ до 10 хвилин, запитання та відповіді - до 10 хвилин, коментарі - до 3 хвилин кожен виступ

10-45 - Реєстрація учасників

11-00 - 11.15 - Процедура підготовки щорічної Доповіді правозахисних організацій „права людини в Україні - 2008", В.Яворський, виконавчий директор УГСПЛ

11.15 - 11.45 - Загальні тенденції дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні в 2008 році, Є.Захаров, співголова Харківської правозахисної групи

11.45 - 12.15 - Свобода від катувань та поганого поводження, право на свободу та особисту недоторканність, А.Бущенко, адвокат, Голова Правління УГСПЛ

12.15 - 12.45 - Право на справедливий суд, В.Яворський

12.45 - 13.15 - Права жінок та гендерна рівність, проблеми насильства в сім`ї, О.Калашник, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда - Україна»

13.15. - 13.45 - Права біженців та шукачів притулку, І.Федорович, ГО Центр „Соціальна дія"

13.45 - 14.15 - Дотримання соціально-економічних прав, права людей з інвалідністю, М.Щербатюк, УГСПЛ

14.15 - обід