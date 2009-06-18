19 червня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Хто є найбільшим замовником «джинси» в українських ЗМІ». Будуть оприлюднені результати моніторингу друкованих ЗМІ, який проводив Інститут масової інформації у партнерстві з регіональними НДО. Учасники: виконавчий директор ІМІ Вікторія Сюмар, голова Донецького прес-клубу Тетяна Строй, юрист Роман Головенко, голова ГО «Асоціація молодих правників» Сергій Костенко (Черкаси) та інші (“Гравред”, вул. Стрітенська 2/8). Телефон: 8 066 35 119 35.