Кабмін нарешті опублікував постанову про скасування платних послуг для студентів
19:50, 18 червня 2009Права людини
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Документ набув чинності
Постанова Кабінету міністрів про скасування низки постанов уряду про запровадження платних послуг у вищих навчальних закладах опублікована на сайті Кабміну під номером № 603 від 5 червня й, таким чином, набула чинності.
Зокрема, документом скасовано постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня № 369 і від 7 травня - № 447.
Як повідомляв УНІАН, у травні й червні представники громадських студентських організацій не раз висловлювали свою незадоволеність через те, що незважаючи на публічні обіцянки прем`єр-міністра, уряд й досі не скасував платні послуги для студентів.
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