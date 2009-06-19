УГКЦ потрібен статус репресованої церкви

Тернопільська обласна рада закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА надати статус репресованої церкви Українській греко-католицькій церкві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняли сьогодні депутати обласної ради.

У зверненні вони нагадують, що у 1946 році “сталінський тоталітарний режим організував так званий “об’єднавчий” псевдособор з метою насильницького приєднання УГКЦ до Православної церкви Московського патріархату. За цим актом розпочалися акти репресій і переслідування проти Української греко-католицької церкви: було заарештовано 10 єпископів, 1400 священнослужителів, понад 800 монахів і монахинь, а також сотні тисяч вірних УГКЦ, багато з яких понесли мученицьку смерть в радянських тюрмах і таборах, а церковне майно було конфісковано державою”.

Депутати просять В.ЮЩЕНКА ініціювати на загальнодержавному рівні процес встановлення історичної справедливості щодо УГКЦ, визнання за нею статусу репресованої церкви, а також її повної реабілітації, у тому числі шляхом встановлення пільг у порядку та межах, визначених законодавством України.

“Цього року відзначатиметься 20-та річниця з дня відновлення відкритого служіння Української греко-католицької церкви українському народу після довголітнього періоду її переслідування радянським режимом. Тому це звернення є і виявом вшанування пам’яті сотень тисяч невинних жертв католиків східного обряду України, які трагічно загинули внаслідок злочинної діяльності на українських землях правлячого і тоталітарного режиму”, йдеться у зверненні.