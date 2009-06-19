ЄС та Білорусь провели перший раунд діалогу з прав людини

Європейський Союз та Білорусь провели перший раунд діалогу з прав людини.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, перший раунд відбувся 16-17 червня у Празі. В ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо ситуації із захисту прав людини як в Білорусі, так і в ЄС, зокрема, у сфері свободи зібрань, захисту робочих прав, свободи висловлювання та інформації, свободи віросповідання, протидії злочинам на грунті нетолерантності, захисту прав мігрантів та меншин.

В ході переговорів сторони торкалися окремих випадків як в Білорусі, так і в ЄС, що мали відношення до тематики зустрічі.

Перед проведенням засідання представники ЄС зустрілися з представниками неурядових організацій Білорусі та міжнародних неурядових організацій.