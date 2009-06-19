У двох харківських міліціонерів канабіс - тільки на папері

Органи прокуратури Харківської області передали до суду кримінальну справу стосовно двох працівників міліції одного з райвідділів ГУМВС України в Харківській області, які обвинувачуються у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності громадянина за свідомо сфабрикованою ними справою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, старший дільничний інспектор, майор міліції, діючи спільно зі своїм помічником - сержантом міліції, у квітні 2009 року з метою створення видимості успішної роботи і штучного нарощування статистичних показників склав завідомо неправдиві документи стосовно нібито виявлення та вилучення у громадянина особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу.

Громадянина незаконно було притягнуто до кримінальної відповідальності та застосовано до нього відповідні обмеження. Крім того, правоохоронці шляхом обману спонукали понятих підписати неправдиві документи щодо громадянина, а його самого, ввівши в оману, - фактично підписати собі вирок, що й зробив останній, побоюючись можливого застосування до нього заходів фізичного впливу.

За висновком прокуратури, своїми діями працівники міліції вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення).

Кримінальну справу стосовно згаданого громадянина, яку мали вже направити до суду, прокуратура закрила за недоведеністю участі обвинуваченого у скоєнні злочину.