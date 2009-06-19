Карпачова про земельні конфлікти

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна КАРПАЧОВА заявляє про необхідність здійснення системної державної допомоги громадянам у врегулюванні земельних конфліктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, до Н.КАРПАЧОВОЇ звернувся 1581 житель сіл Віліно, Піщане та Берегове Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим, які є колишніми працівниками колективного підприємства “Агрофірма “Крим”, з проханням захистити їхнє право на володіння земельними ділянками на підставі державних актів, виданих у 1999 році.

Заявники оскаржують рішення Бахчисарайського районного суду, який продовжує скасовувати їхні держакти на земельні паї, видані районною державною адміністрацією Бахчисараю.

Як з’ясувала Н.КАРПАЧОВА, свого часу, коли реформувалося колективне підприємство “Агрофірма “Крим”, рішеннями саме Вілінської і Піщанівської селищних рад до складу земель колективної власності, які підлягали розпаюванню, помилково було включено земельні ділянки площею понад 1 тис. гектарів, зайняті багаторічними насадженнями – виноградниками, що були основними фондами господарства. Відповідно до чинного законодавства, зокрема Земельного кодексу України, розпаюванню підлягають тільки землі сільськогосподарського призначення (рілля), а угіддя, на яких господарства вирощують фрукти та виноград, не можуть передаватися в приватну власність.

На неправильному розпаюванні землі наголосив і Севастопольський апеляційний господарський суд, який своєю постановою від 3 липня 2007 року визнав недійсними рішення про передачу в колективну власність земельних ділянок агрофірми “Крим” та державні акти на них, видані 1999 року. Постановою Вищого господарського суду України від 24 липня 2008 року зазначену ухвалу залишено без змін.

За дорученням Уповноваженого з прав людини, її представники були присутні на засіданні Севастопольського апеляційного суду, який 16 червня 2009 року розглянув заяву Вілінського сільського голови Людмили ПУЧКОВОЇ про перегляд зазначеної постанови від 3 липня 2007 року і оголосив перерву до 13 липня 2009 року, коли має бути прийняте відповідне рішення. При цьому судове засідання супроводжувалося мітингом близько ста власників державних актів на земельні ділянки, які вимагали справедливого вирішення конфлікту.

Н.КАРПАЧОВА також звертає увагу на той факт, що керівники агрофірми “Крим”, свого часу, подавши позов до Бахчисарайського районного суду на позбавлення держактів на землю 79 власників, пізніше відкликали його. На думку Омбудсмена, це свідчить про вибірковий підхід до вилучення земельних ділянок у селян, а, отже, створює непередбачувану і конфліктну ситуацію в регіоні.

Н.КАРПАЧОВА наполягає на системному підході влади до розв’язання проблеми: на законних засадах, без мітингів і протистояння селян, які обстоюють своє право власності на землю, та користувачів земельних угідь.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини внесла подання до Генерального прокурора України щодо взяття під контроль спірних земельних питань, зокрема, розпаювання сільськогосподарських угідь колишнього колективного підприємства “Агрофірма “Крим”. На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, тільки таким чином можна буде зробити правильні висновки про дотримання законності в цій довготривалій конфліктній справі.