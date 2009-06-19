У вінницькій в`язниці сталося масове побиття засуджених?

Вінницька правозахисна група повідомляє про масове побиття громадян, які утримуються у Вінницькій тюрмі №1.

Як повідомив УНІАН координатор ВПГ Дмитро ГРОЙСМАН, згідно з інформацією, яка надійшла до правозахисників нелегальними, але незалежними один від одного каналами, масове побиття засуджених вранці 18 червня скоїли переодягнені у чорну форму в масках та без знаків належності до будь-яких формувань озброєні спецзасобами чоловіки в кількості 30 осіб.

"В ході т.зв. «маски-шоу» було побито велику кількість ув‘язнених, частина з яких наразі утримується в медичній частині тюрми в умовах, коли належна медична допомога їм не надається", - повідомляють вінницькі правозахисники.

За інформацією, яка надійшла до ВПГ, керівництво тюрми категорично відмовляється дозволяти госпіталізацію побитих засуджених, попри відсутність умов для належного надання медичної допомоги. "Наразі обстановка в тюрмі залишається дуже напруженою, прокуратура Вінницької області вчергове ігнорує масове побиття в‘язнів, демонструючи зневагу та презирство правами людини. На ув‘язнених, які стали жертвами побиття, чиниться неймовірний тиск та залякування з метою підписати документи про відсутність претензій до колонії, або зізнатися у «протиправній поведінці», - заявляють у Вінницькій правозахисній групі.

Вінницька правозахисна група звертається доУповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням негайно спрямувати до Вінницької тюрми №1 групу співробітників секретаріату з метою перевірити інформацію про масове брутальне побиття ув‘язнених цього пенітенціарного заходу. "Ми офіційно заявляємо про свою готовність до роботи в вкладі будь-якої комісії, якій буде надана можливість ефективної і неупередженої перевірки повідомлень про можливі злочини, вчинені щодо ув‘язнених Вінницької тюрми №1", - заявляють вінницькі правозахисники.