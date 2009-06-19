У Сімферопольському СІЗО в`язень хотів накласти на себе руки

Регіональна правозахисна група "Півострів Крим" заявляє, що в Сімферопольському слідчому ізоляторі один із заарештованих - громадянин України Павло УДОВЕНКО - на знак протесту "проти нестерпних умов утримання" вчинив спробу суїциду.

Як повідомили УНІАН правозахисники, кримський регіональний комітет організації "Центр захисту прав людини "Свобода" намагається з’ясувати ситуацію.

Зараз стан здоров`я арештанта правозахисникам невідомий, сказано в повідомленні прес-групи проекту "Півострів Крим".

"Керівництво СІЗО не повідомило про подію кримському управлінню департаменту виконання покарань", - стверджується в повідомленні.

У СІЗО відмовилися з`єднати телефоном кореспондента УНІАН з кимось з керівників ізолятора. Крім того, співрозмовниця агентства сказала: "Телефоном ми такі номери телефонів не даємо".

У кримському управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань заявили, що їхнього начальства немає на місці, тому інформацію правозахисників коментувати нікому. "Усі в Радмін виїхали", - сказав співрозмовник УНІАН.

Раніше, в червні, прес-служба прокуратури Криму повідомляла, що умови утримання в Сімферопольському СІЗО не відповідають нормам закону. Головна проблема - переповненість ізолятора. "На сьогодні в СІЗО не мають індивідуальних спальних місць майже 300 осіб, а туберкульозний блок переповнений утричі", - наголошувало наглядове відомство.