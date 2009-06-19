Міжнародний фестиваль «Молодь і мистецтво проти стереотипів» пройде в Одесі 27 червня 2009 року. Фестиваль організовує Рада Європи в рамках кампанії «Доста!». Захід відбудеться у центрі Одеси на Катерининській площі, за підтримки Одеського міського голови Едуарда Гурвіца та управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.

«Фестиваль проводимо в Одесі, адже це одне зі знаних у Європі багатонаціональних міст України, на Одещині мешкають представники понад 100 національностей», - розповідає менеджер програми «Доста!» відділу ромів та кочових народів Ради Європи Земфіра Кондур.

Заходи фестивалю «Молодь і мистецтво проти стереотипів»: 26.06 - прес-конференція за участі організаторів і гостей Фестивалю (Одесса, Київ, Будапешт, Страсбург); 27.06 – виставка фотографій і малюнків, виставка робіт майстрів – молдовських та українських ромів, виставка представників національних громад і організацій України (експозиції з Самбору, Одеси, Мелітополя, Києва, Німеччини), презентації традиційного етнічного одягу; виступ народних колективів й музикантів; куточок казок для дітей, ромська поезія; мультимедійний куточок; гала-концерт Фестивалю (початок о 19.00). Особливі гості фестивалю – група «Rumbero’s» під керівництвом Амадора Лопеса.

Особлива подія фестивалю: церемонія вручення призів кампанії «Доста!». Оголошення переможців конкурсу малюнків, музичного конкурсу і журналістів. Вручення винагород за участю представників властей з України і Молдови.

Одна з цілей фестивалю – подолання упереджень щодо національних меншин, включаючи ромів, які мешкають в Україні та Молдові, просування міжетнічного порозуміння. «Доста», що мовою ромів означає „досить”, є інформаційною кампанією, яка здійснюється з метою зближення громадян неромської та ромської національності та подолання упередженого ставлення та стереотипів до ромів.

Серед учасників міжнародного молодіжного фестивалю: професійні колективи і солісти з України, Молдови, Македонії; представники національних громад, представники Ради Європи, МОМ, ООН, представники Європейської Комісії, різних міністерств України.

Нагадаємо, раніше, щоби відсвяткувати Міжнародний день Ромів, Рада Європи запросила школи з України взяти участь в Шкільному конкурсі малюнків “Малюнки проти стереотипів ” з наступним повідомленням: продемонструйте свої креативні можливості та створіть творчий малюнок, який сприяв би подоланню стереотипів та упередження щодо ромів.(www.dosta.org).

Також в рамках «Доста!» Рада Європи організувала «Освітню Медіа-сесію» у травні 2009 року у Києві за фінансової підтримки Програми Ради Європи/Європейського Союзу. Тренінг для українських журналістів провела Пані Кеті Буртон, Голова Кампаній Дирекції Комунікацій, Рада Європи. Організатори ставили на меті навчити журналістів не дискримінаційнім підходам у матеріалах щодо Ромів; інформувати журналістів про культуру і традиції Ромів.

Загалом Кампанію успішно здійснено в деяких Європейських країнах-членах Ради Європи, у тому числі Албанії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Сербії і колишній Югославській Республіки Македонії. Починаючи з 2008 р. кампанія впроваджується в Хорватії, Латвії, Італії, Румунії, Словенії, також в Молдові і Україні під об`єднаною програмою РЄ/ЄС.