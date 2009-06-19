Порушення прав біженців в Україні залишаються безкарними

Попри те, що Україна приєдналася до Конвенції ООН 1951 року про статус біженців, брутальні порушення прав біженців та шукачів притулку нашою державою стають дедалі частішими та залишаються безкарними.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Української Ради з питань біженців з нагоди Всесвітнього дня біженця, який відзначається 20 червня.

Як зазначають правозахисники, у щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International за 2009 рік Україна зазначена як чи не єдина з європейських країн, яка «примусово повертає біженців до країн, де вони можуть стати жертвами тортур, вбивств та переслідувань». "Такі дії є одним з грубих порушень норм міжнародного права та суворо засуджуються міжнародною спільнотою", - заявляють в Українській Раді з питань біженців

За даними правозахисників, одним із останніх таких випадків стала висилка в лютому 2008 року 11 шукачів притулку із Шрі-Ланки тамільського походження. "МВС України проігнорувало факт звернення даних осіб за статусом біженця в Україні та перебування в процедурі отримання такого статусу. Більше того, станом на сьогоднішній день не проведено об‘єктивного розслідування даного випадку із залученням до перевірки представників громадянського суспільства, винні в порушенні прав даних осіб до сьогодні не покарані", - сказано в тексті заяви.

Українська Рада з питань біженців вважає недостатньою діяльність правоохоронних органів, спрямовану на подолання расизму та ксенофобії в українському суспільстві. "Українська міліція і далі не забезпечує виявлення та притягнення до відповідальності організаторів та виконавців десятків нападів на ґрунті расизму та ксенофобії, в тому числі зі смертельними наслідками для жертв", - зауважують правозахисники. За їхніми словами, повідомлення про жорстоке расистсько-мотивоване побиття та пограбування шукачів притулку з Сомалі у лютому 2009 року з боку вінницьких міліціонерів стимулювало прокуратуру Вінницької області лише до "цинічної відписки" про відмову в порушенні кримінальної справи.

Крім того, за інформацією Української Ради з питань біженців, всупереч міжнародним зобов‘язанням України Генеральна прокуратура України провела виїмку та передачу органам країни походження конфіденційної інформації, отриманої органами міграційної служби в ході співбесід із шукачами притулку з Республіки Казахстан.

Згідно з оцінками правозахисників, існують також проблеми, з якими шукачі притулку стикаються з щодня у повсякденному житті. Зокрема, через недоліки у чинному законодавстві шукачі притулку не мають документів або строк дії таких документів обмежений кількома місяцями, а деколи і днями, а це призводить до того, що вони не можуть вільно пересуватися територією України, не можуть працевлаштуватися, відправляти своїх дітей до школи та сплачувати податки.

Також, за даними Української Ради з питань біженців, умови тримання шукачів притулку в пунктах тимчасового тримання, що розташовані в Закарпатській та Волинські областях, залишаються неприйнятними, доступ до ефективної правової допомоги затриманим особам не забезпечено.

Як повідомляють правозахисники, в Україні відсутня державна програма інтегрування біженців – безкоштовні мовні курси, тимчасове надання житла, систематизований пошук роботи, курси перекваліфікації. Визнані біженці отримують від держави Україна одноразово 17 грн.

"Таким чином створюється враження, що держава Україна намагається відсунути проблему біженців на задній план", - резюмують в Українській Раді з питань біженців.

Правозахисники закликають уряд України, Президента України, МВС України, Генеральну прокуратуру України утримуватись від порушень прав біженців та шукачів притулку та дотримуватись Конвенції ООН 1951 року «Про біженців», Європейської Конвенції 1950 року «Про захист прав та основоположних свобод», Конституції України, ЗУ «Про біженців», а також мобілізувати необхідні ресурси та прийняти міри для координації діяльності різних державних органів для зміни ситуації з виконанням прийнятих Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав біженців.

Довідка УНІАН. 20 червня вже вісім років поспіль відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день біженця. В цей день багато неурядових та міжурядових організацій, а також урядів світу намагаються привернути увагу громадськості до різноманітних проблем, з якими стикаються вигнанці в різних кутках нашої планети.

Українська Рада з питань біженців - мережа неурядових українських організацій, які працюють у сфері захисту прав шукачів притулку та біженців.