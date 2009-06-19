Сорос нам допоможе

Відомий мільярдер та філантроп Джордж Сорос надасть допомогу на 100 млн. дол. країнам Східної Європи, у тому числі Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю британській газеті “Financial Times”.

Кошти призначені для зменшення наслідків економічної кризи і надаватимуться неурядовим організаціям, які допомагатимуть найбіднішим верствам населення.

За словами мільярдера, кошти, переважно, будуть спрямовані в Україну, країни Балтії, Балкан, частково Центральної Азії та Кавказу.

“Цей регіон зазнав спаду не через свої помилки, оскільки криза в основному розпочалася на заході, однак сталося так, що найбільше вона вразила Центральну та Східну Європу”, - заявив Дж.СОРОС.

Також Сорос розповів про план протистояти зростаючому політичному екстремізму в регіоні.

«Політичний ризик досягнув критичної межі, зростання шовінізму, ксенофобії є дедалі все більш очевидним», - зауважив Джордж Сорос, посилаючись на заяви екстремістських груп, що були зроблені напередодні виборів у Європарламент, включаючи Джоббик (Jobbik) в Угорщині, Словацьку Національну Партію та Румунську партію Greater Romania Party.

Бізнесмен угорського походження, який надав вже понад 3 мільярдів доларів країнам регіону після повалення комунізму, спонукає Брюссель не тільки не обмежувати свою допомогу членам ЄС, таким, як Польща, а й підтримувати країни, що не входять до Євросоюзу, особливо це стосується України.

«ЄС має робити більше для того, щоб запровадити підтримку, зокрема фінансову. Програми Міжнародного валютного фонду, які працюють в Угорщині, Україні, Латвії та п’ятьох інших країнах, досить жорстко скорочують бюджетування. Дотримуючись своїх цінностей, Євросоюз повинен зміцнити підтримку», - наголосив Сорос.

Кошти будуть направлені на благодійні організації, які працюють з дітьми та молоддю, а також НУО, які постраждали від зменшення фінансування на локальному рівні.