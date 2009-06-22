Кримська молодь запалила в центрі Сімферополя свічки

Свічки на згадку про воїнів, які билися проти фашистів у роки Великої Вітчизняної війни, запалила в неділю увечері в центрі Сімферополя кримська молодь.

«Ми хочемо нагадати людям про цю дату, хочемо вшанувати пам`ять тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної війни, тих, хто боровся за нас. Ми хочемо висловити свою позицію: ми проти війни, ми за мир», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН координатор заходу Олена ЛОСЄВА.

У рамках акції «Завтра була війна», що пройшла на вулиці Пушкіна, запалено близько 600 маленьких свічок. «Проходять люди, пишуть послання світу, будують з цегли стіну миру. У багатьох навіть сльози на очах», - зазначила О.ЛОСЄВА.

Захід був організований «Клубом молодих лідерів» при Хайдельберг-центрі.