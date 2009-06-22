На Кіровоградщині умови тримання ув’язнених – одні з найгірших

Умови, в яких доводиться перебувати затриманим і ув’язненим особам в Кіровоградській області, – одні з найгірших в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на сесії Кіровоградської облради, повідомив прокурор області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, з 19 ізоляторів тимчасового утримання, що існують в області, 4 закрито на вимогу прокуратури, оскільки приміщення в містах Світловодську, Знам’янці, Олександрії не відповідають жодним нормам і потребують капітального ремонту.

«Приміщення вологі, немає вентиляції та стокової води, в окремих камерах немає туалетів, меблів. Людей не забезпечено триразовим харчуванням і можливістю помитися хоч раз на тиждень. Протягом 2008 року через обласні СІЗО пройшли 99 осіб, хворих на туберкульоз. Вони утримувались разом з іншими затриманими, оскільки іншої можливості їх розташувати не було», - зауважив Г.ТЮРІН.

Він повідомив, що з 30 кімнат для затриманих в області, половина закрито.

«Фінансування таких закладів повинна здійснювати держава. Пару місяців тому міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв посприяти виділенню 1 млн. грн. для ремонту Світловодського СІЗО, однак результатів поки що немає», - зазначив Г.ТЮРІН.

Всього ж, за словами обласного прокурора, для того, щоб привести місця утримання ув’язнених осіб в належний стан, Кіровоградщина потребує 16 млн. грн.

Заслухавши доповідь прокурора, депутати облради погодились виділити 300 тис. грн. з обласного бюджету на першочергові заходи для поліпшення умов перебування затриманих осіб. Щоправда, голосували двічі: перший раз голосів для прийняття позитивного рішення не вистачило.