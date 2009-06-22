Порушено кримінальну справу за фактом смерті чоловіка після сутички з депутатом

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом смерті 55-річного жителя Голованівського району Валерія Олійника після сутички з народним депутатом України Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ та начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Кіровоградської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, кримінальна справа порушена за ч.1 статті 121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров`я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя).

Г.ТЮРІН зазначив, що після повідомлення про інцидент в районі була створена слідчо-оперативна група за участю представників прокуратури, міліції, СБУ, криміналістів та судмедексперта. Були опитані свідки і учасники події.

«Чоловік справді помер у районній лікарні від травматичного шоку та втрати крові. На тілі потерпілого є вогнепальні поранення, але результати розтину тіла поки невідомі», - зауважив прокурор. Він також підкреслив, що, спілкуючись в той вечір з учасниками інциденту, не відчув від них запаху алкоголю, але спеціальна експертиза не проводилась.

За словами прокурора, наразі в народного депутата, начальника райвідділу та прокурора вилучено всю зброю.

Г.ТЮРІН розповів, що, за словами учасників сутички, ввечері 16 червня вони їхали в автомобілі неподалік смт Голованівська польовою дорогою. Побачивши підозрілого чоловіка, зупинились, а той почав стріляти в їх бік з вогнепальної зброї. Начальник райвідділу викликав наряд міліції, але чоловіки самі почали переслідувати незнайомця. Відбулася сутичка, під час якої переслідувачі отримали ножові поранення. Нападника знешкодили, коли на місце події прибула група міліціонерів. Побачивши, що затриманий поранений, викликали швидку допомогу, яка доставила чоловіка в районну лікарню, де він помер.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Управлінням МВС в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

Слідчими висунуто декілька версій інциденту, які зараз відпрацьовуються.