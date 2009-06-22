Тимошенко закликає Ющенка внести кандидатуру до Європейського суду

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ лист з закликом внести кандидатуру до Європейського суду з прав людини від нашої держави.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, відповідний лист Ю.ТИМОШЕНКО направила В.ЮЩЕНКУ.

“Дійсно, прем’єр-міністр направила такий лист Президенту у зв’язку з тим, що існує загроза ухвалення резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка може позбавити українську делегацію права голосу, а Україну – членства”, - сказав він.

За його словами, глава уряду занепокоєна ситуацією і вимушена була звернутися до глави держави. “Україна протягом двох років не має свого представника у Європейському суді”, - підкреслив міністр.

П.КРУПКО нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністрові юстиції Миколі ОНІЩУКУ та йому як міністрові Кабінету міністрів внести пропозиції стосовно кандидатури українського представника у Європейському суді з прав людини. Кандидатура, за його словами, мала визначатися на конкурсній основі.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перший перелік з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини 14 вересня 2007 року. Однак пізніше Україна відкликала цей перелік і замінила його іншим, який не визнає ПАРЄ.

19 травня цього року група з 20 депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи на чолі з Діком МАРТІ зареєструвала проект резолюції про позбавлення повноважень української парламентської делегації через проблеми зі списками суддів.

У зв’язку з чим Україна звернулася до Європейського суду з прав людини за роз’ясненням права країни щодо можливості заміни кандидатів на посаду судді цього суду. За словами міністра юстиції України М.ОНІЩУКА, “Україна скористалась своїм правом і звернулась через Комітет міністрів Ради Європи, який є вищим органом, до Європейського суду, який має надати тлумачення стосовно того, чи є у держави виключна юрисдикція визначати підстави щодо відкликання списку, внесення змін до нього, подання нового списку”.