У Вінниці родичі ув‘язнених вимагають пояснень від тюремних адміністраторів

У Вінниці родичі ув‘язнених біля будинку Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області вимагали пояснень у зв’язку з інформацією про масове побиття в’язнів вінницького СІЗО та тюрми №1.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Вінницької правозахисної групи, о 6:30 18 червня 2009 року переодягнені у чорну форму в масках та без знаків належності до будь-яких формувань, озброєні спецзасобами чоловіки в кількості 30 осіб скоїли масове побиття громадян, які утримуються у Вінницькій тюрмі №1 (вул. Островського, 2).

Як зазначають правозахисники, в побитті в‘язнів брали участь переодягнені оперативники Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області та зведена група переодягнених оперативників різних колоній, що розташовані на Вінниччині.

Також правозахисники заявляють, що на ув‘язнених, які стали жертвами побиття, чиниться неймовірний тиск та залякування з метою підписати документи про відсутність претензій до колонії, або зізнатися у «протиправній поведінці». А для побитих ув’язнених відсутні умови для належного надання медичної допомоги.

Крім того, правозахисники зазначають, що серед побитих є також Тимур ФЛОРЕС ЛОПЕС, який є громадянином Швейцарії, та повідомляють, що інформація вже направлена в Посольство Швейцарської Республіки в Україні.

Керівництво Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області наразі не надає коментарі щодо зазначеної інформації.

Також «Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР з прав людини Ніни Карпачової з проханням негайно направити до Вінницької тюрми №1 групу співробітників Секретаріату з метою перевірити інформацію про масове брутальне побиття ув‘язнених цього пенітенціарного заходу».