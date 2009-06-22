Конференція «Майбутнє адвокатури в Україні»

Спільна Програма Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» організовує конференцію «Майбутнє адвокатури в Україні», яка відбудеться 23 червня 2009 року в місті Києві.

Під час конференції учасники обговорять сучасний стан адвокатури та пропозиції щодо законодавчих змін для ії ефективного функціонування. Згідно з українським законодавством, професія адвоката сьогодні залишається значною мірою неврегульованою. Як спроба вирішити ситуацію, до Парламенту було подано чотири законопроекти з цього питання.

Метою заходу є обмін поглядами та обговорення можливостей щодо вирішення проблем, з якими стикаються українські практикуючі юристи, а також приведення системи адвокатури у відповідність з європейськими стандартами.

У конференції візьмуть участь: експерти Ради Європи, члени асоціацій, що об’єднують адвокатів та юристів, а також представники Уряду та Парламенту. Офіційне відкриття заходу розпочнеться з виступів представників Ради Європи та Європейської Комісії, а також Голови Вищої Кваліфікаційної Комісії Адвокатури, Володимира Висоцького.

Засідання відбудеться 23 червня 2009 року в м. Києві, за адресою: вул. Госпітальна 12, Великий зал Конференц-центру Президент-Готелю «Київський». Час роботи конференції – з 10:00 до 17:30. Захід відкрито для преси; пресс-конференція розпочнеться о 9:30.

За подальшою інформацією та з питань реєстрації прохання звертатися до радника з правових питань, Олексія Гоцула: oleksiy.gotsul@coe.int, або +38(044)2793907.