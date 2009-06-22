Селяни вчинили розправу над міліціонерами-здирниками

На Закарпатті у селі Драгове селяни, яким набридли здирники у погонах, перекинули міліцейський автомобіль з працівниками ДАЇ. До розправи вдалися, бо вважають - правда на їхньому боці. Народні месники поклалися на м`язи, натомість не підстрахували себе паперами і жодного разу не поскаржилися на рекет у погонах. Тепер за них усе село, а от кримінальний кодекс – проти. Чи не півсела вже побувало у райвідділку, є і арештанти.

Відео з перекиданням автомобіля ДАІ, що відзняли самі селяни, - найвагоміший доказ у кримінальній справі. Назнімали років на п`ять позбавлення волі.

За даними Хустської міжрайонної прокуратури, проти селян порушили кримінальну справу за фактом втручання в діяльність працівників міліції, погроз насильства та знищення майна - службового автомобіля.

А от проти здирників - жодних доказів. Їх селяни чомусь не відзняли, заяви про вимагання хабарів теж не писали. Та кажуть, що давали їх роками. Переважно - за незареєстровані автомобілі, придбані за кордоном. Селяни кажуть, що в пійманих на такому авто вимагали хабар розміром у 200-300 доларів.

"Ми не маємо в селі стілько грошей, щоби було техніки законної, є причепи незареєстровані... А що, хіба вони все законно роблять?" – обурюється мешканець села Драгове Михайло Йовжі.

У міліції підтверджують, що проблема незареєстрованих авто існує: з села багато людей на заробітках у Чехії, купують там автомобілі дешево, привозять і роз`їжджають на них по селу без реєстрації.

Після інциденту міціліонери влаштували у Драговому справжнє полювання на відьом. Озброєні наряди зупиняли усі автомобілі, допитували перехожих, обшукували будинки. Це не терор, а законна спецоперація, кажуть правоохоронці. А що люди мітингують і звинувачують їх - це спосіб уникнути відповідальності.

"Всіх осіб, які були на місці, допитували. Були люди, що чинили злісну непокору міліції, були складені нормативні документи, суд прийняв рішення, яке до сьогодні не оскаржене", - розповідає керівник Хустського райвідділу міліції Андрій Лавришин.

Люди кажуть, що тоді до відділка забрали кілька десятків осіб. На сім діб заарештували вісьмох, ще десяток відбулися штрафом. Усі жінки затриманих кажуть, що їхніх чоловіків били. Заяву в прокуратуру написала поки тільки одна.

Досі під арештом восьмеро драгівчан. П`ятьох із них правоохоронці упізнали на відео поміж тих, хто перекидав міліцейський автомобіль.

ТСН