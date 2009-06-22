23 червня 2009 року о 17 год. в Карась Галереї (Андріївський узвіз 22-А) відбудеться прес-конференція, присвячена початку акції-протесту “Упорно”. Акція починається виставкою творів групи «Сині носи», Олександра Ройтбурда, Іллі Чічкана, Маши Шубіної, Стаса Волязловського, Іллі Ісупова та інших відомих українських художників. За роботи, представлені на цій виставці, їхніх авторів/власників можуть позбавити волі на термін до трьох років.

Українська художня спільнота виступає проти запровадження Верховною Радою України кримінальної відповідальності “за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру”.

Визначення порнографії, що міститься в законі «Про захист суспільної моралі», нечітке та розмите. Як наслідок, митцям загрожує кримінальна відповідальність за будь-який твір, що не відповідає уявленням державних чиновників про суть мистецтва.

У прес-конференції візьмуть участь:

Лесь Подерев’янський – письменник

Олександр Ройтбурд – художник

Євген Карась – галерист (Карась Галерея)

Володимир Яворський – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Леся Мальска – фотограф, ініціатор заходу

Люся Комарницька – арт-куратор, ініціатор заходу

Контактна особа:

Надія Парфан +380 44 238 65 31, office@artportal.org.ua