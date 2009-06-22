Публічна дискусія на тему: „Україна на роздоріжжі: „керована демократія“ чи демократична конституційна реформа?“

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні запрошує на публічну подіумну дискусію на тему: „Україна на роздоріжжі: „керована демократія“ чи демократична конституційна реформа?“

Час: 25 червня 2009, о 17.30

Місце: Київ, зала Ґете-Інституту, вул. Волоська 12/4

Будуть обговорюватися такі питання:

- За яких умов може стати можливим обмеження демократії або «керована демократія» в Україні? Яким чином слабке українське громадянське суспільство може успішно захистити демократію в країні та свої демократичні свободи?

- Чи може стати відсутність одного з центрів влади в трикутнику Янукович-Тимошенко-Ющенко ризиком для демократії в Україні? Чи є можливим об`єднання українських олігархів в майбутньому, як це сталося в Росії?

- Яким чином і ким саме може бути створена та політично втілена в життя нова демократична Конституція в Україні? Чи можна очікувати, що прогресивна конституційна реформа буде підготовлена та реалізована теперішньою політичною елітою?

- Яким чином може виникнути альтернативна політична еліта в Україні, яка мала би вплинути на теперішню політичну верхівку і пізніше сама перейняти відповідальність в країні? Чому в Україні не відбувається зміна політичної еліти?

Референти: Інна Підлуська (Ялтинська Європейська Стратегія YES, Київ), Євген Захаров (Харківська правозахисна група, Харків), Сергій Рахманін (журналіст „Дзеркало тижня“, Київ), Володимир Фесенко (Центр прикладних політичних досліджень, Київ).

Модератор: Кирил Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Київ).

Робочі мови заходу – українська/ російська.

Прохання підтвердити свою участь до 24.06.2009 року електронною поштою (info@boell.org.ua) або за телефоном 044/390 7078.