Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова виступить у парламенті зі щорічною доповіддю ”Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні”

24.06.2009 - 12:30 - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.І.Карпачова виступить у парламенті зі щорічною доповіддю «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

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