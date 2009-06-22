Лукаш: Венеціанській комісії не сподобалася «Конституція Ющенка»

Народний депутат від Партії регіонів, секретар Комітету Верховної Ради з питань правової політики Олена ЛУКАШ стверджує, що Венеціанська комісія дала негативний висновок на президентський проект змін до Конституції України.

Про це О.ЛУКАШ заявила в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

Вона підкреслила, що Секретаріат Президента і Міністерство юстиції поширили недостовірну інформацію про оцінку Венеціанською комісією президентського проекту Конституції.

«Венеціанська комісія зробила дуже негативний, максимально негативний висновок на даний проект Конституції. На жаль, прес-конференція канцелярії Президента і Мінюсту відбулася до того, як Україна одержала текст рішення Венеціанської комісії, й нам довелося повірити, що вона дійсно дала нормальний висновок. Але, переклавши документ і ознайомившись із ним, я б сказала, що дифірамби від Венеціанської комісії - перебільшення», - заявила О.ЛУКАШ.

«Венеціанська комісія говорить, що документ цей неякісний, що головній проблемі в країні, а саме – подвійності й безвідповідальності влади, він не лише не запобігає, але й посилює», - сказала О.ЛУКАШ.

Крім того, депутат вказала на інші зауваження комісії: «Те, що ідея двопалатного парламенту має бути обговорена, а зловживати референдумами - не потрібно. Тут стільки зауважень, що я б на місці Секретаріату Президента не бравувала подібними речами».

На думку О.ЛУКАШ, президентський проект Конституції не має шансів на затвердження Верховною Радою. «Він туди звернувся, напевно, тому, що намагався знайти підтримку європейських структур. Тому що цей документ не має жодного голосу підтримки у Верховній Раді України. А розглядатися він може саме там. У нас сьогодні Конституції Президента у Верховній Раді немає. Комітет із правової політики повернув на доопрацювання даний законопроект. Хай він залишиться документом правового характеру на спомин Президентові», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК на брифінгу 15 червня повідомила про позитивний висновок Венеціанської комісії щодо президентського законопроекту про зміни до Конституції. При цьому вона зазначила, що незважаючи на те, що він був визнаний кращим за всі роки незалежності України, Венеціанська комісія зробила низку зауважень до окремих норм і положень документа.

У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК також заявив, що Венеціанська комісія надала, в основному, позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції, внесеного на розгляд парламенту Президентом України.