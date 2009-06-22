Київські римо-католики просять повернути їм костьол св.Олександра

Група народних депутатів України з різних парламентських фракцій звернулась до київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зі проханням про передачу костьолу святого Олександра і його допоміжних споруд у власність римсько-католицькій релігійній громаді в місті Києві.

Про це УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи (ІРС).

Як сказано в тексті повідомлення, парламентарі наголосили на тому, що київський міській владі ніщо не заважає передати ці об’єкти на баланс релігійної громади і таким чином дотриматися зобов`язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи.

Вказане депутатське звернення, яке знаходиться у розпорядженні ІРС, було ініційоване головою партії Християнсько-Демократичний Союз Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ та підписане також народними депутатами – Юрієм ПРОКОПЧУКОМ та Віктором ШВЕЦЕМ (БЮТ), Віктором ШЕМЧУКОМ та Володимиром МОЙСИКОМ (Блок «НУНС»).

Парламентарі звертають увагу голови на те, що костьол св.Олександра є центральною римсько-католицькою культовою будівлею у місті Києві, яка разом із допоміжними спорудами “вже багато років використовується парафією за призначенням, належним чином нею утримується та, по можливості, відновлюється”. Як зазначається у зверненні, дані обставини та відсутність інших законних претендентів на повернення цих споруд свідчать про наявність усіх необхідних законодавчих та практичних можливостей для передачі цих об’єктів їх законному історичному власнику – римсько-католицькій парафії Києва.

"Незважаючи на це, споруди по вулиці Костьольній, 17 (літери Б, В, Г і Д) до цього часу знаходяться у комунальній власності Києва та надаються парафії в оренду за договорами, які, окрім цього, щорічно необхідно переукладати згідно наявної у місті практики", - сказано у тексті повідомленні Інституту релігійної свободи.

За словами настоятеля парафії о.Олександра ГУРСЬКОГО, приміщення зараз орендуються і щороку віряни змушені продовжувати договори оренди, що пов’язано "з чисельними бюрократичними процедурами і діями". Він також зауважив, що "починаючи з 1992 року парафія неодноразово зверталася з цим проханням до різних державних органів, але до цього часу питання не врегульоване".

Народні депутати України, ґрунтуючи необхідність вирішення зазначеного питання, роблять акцент на обов’язках, взятих Україною під час вступу до Ради Європи (висновок ПАРЄ № 190 (1995) від 26.09.1995 року). Згідно з цим документом, Українська держава зобов’язалась “вирішити питання про повернення церковної власності”, яка була незаконним шляхом відібрана радянською тоталітарною владою та підлягає поверненню у власність її історичним власникам.