Прес-конференція на тему: ”Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС ”Київобленерго” в Іванкові Київської області”
У вівторок, 23 червня, о 15.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС "Київобленерго" в Іванкові Київської області".
У заході візьмуть участь: Тетяна Фороща - головний спеціаліст відділу зв"язків із ЗМІ та громадськістю апарату Іванківської райдержадміністрації; Ніна Мельник - голова правління громадського об"єднання "Чорнобильська громада"; Василь Гиренко - директор приватного підприємства транспортних перевезень; Лариса Силка - пенсіонерка.
Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").
Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.
Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.