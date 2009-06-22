Прес-конференція на тему: ”Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС ”Київобленерго” в Іванкові Київської області”

18:00, 22 червня 2009
Права людини
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У  вівторок, 23 червня,  о 15.00  у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ  відбудеться  прес-конференція на тему: "Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС "Київобленерго"  в Іванкові  Київської області".

У заході візьмуть участь: Тетяна Фороща - головний спеціаліст  відділу зв"язків  із ЗМІ та громадськістю апарату Іванківської райдержадміністрації; Ніна Мельник - голова  правління громадського об"єднання  "Чорнобильська громада"; Василь  Гиренко - директор  приватного підприємства  транспортних перевезень; Лариса Силка - пенсіонерка.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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