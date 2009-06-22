Прес-конференція на тему: ”Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС ”Київобленерго” в Іванкові Київської області”

У вівторок, 23 червня, о 15.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Інцидент між працівниками ДАІ та начальником Іванківського РЕС "Київобленерго" в Іванкові Київської області". У заході візьмуть участь: Тетяна Фороща - головний спеціаліст відділу зв"язків із ЗМІ та громадськістю апарату Іванківської райдержадміністрації; Ніна Мельник - голова правління громадського об"єднання "Чорнобильська громада"; Василь Гиренко - директор приватного підприємства транспортних перевезень; Лариса Силка - пенсіонерка. Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна"). Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05. Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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