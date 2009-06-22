Акція протесту: “Переможемо, якщо будемо разом!: Проти незаконного руйнування меморіального парку та Олександрівської лікарні”
18:25, 22 червня 2009Права людини
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23 чеврня - 8-30 - Комітет спасіння меморіального парку академіка Богомольця та Олександрівської лікарні проведе акцію протесту: “Переможемо, якщо будемо разом!: Проти незаконного руйнування меморіального парку та Олександрівської лікарні, проти корупційних дій влади і бізнесу, проти компанії “Житлобуд”, проти забудови старого міста” (вул. Богомольця, 2). Телефон: 8 067 504-59-08.
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