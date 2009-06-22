23 червня - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Зміни до Конституції - справа політиків, експертів чи громадян?», організований Комітетом виборців України. Питання: коли і як необхідно вносити зміни до Конституції України?; яка роль експертного середовища у підготовці змін до Конституції?; всеукраїнський референдум щодо змін до Конституції: декларація чи необхідність? (конференц-зал готелю «Київ», вул. Грушевського, 26/1, зал №1, 2 поверх).