23 червня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Піщані браконьєри вбивають екологів. Хто їх зупинить?", присвячена питанням протидії незаконним намиванням піску в водозахисних зонах. Будуть надані свіжі матеріали щодо боротьби з незаконною установкою і роботою земснарядів, відомості по кримінальній справі щодо вбивства еколога Олексія Гончарова, статистичні дані правопорушень у водозахисних зонах. Учасники: начальник Київдержрибохорони Володимир Чечет, президент всеукраїнського громадського об`єднання "Товариство риболовів України" Андрій Неліпа, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5-а). Потрібна акредитація. Телефон: (067) 407-59-13, e-mail: press@ribaki.org.ua.