Круглий стіл-презентація на тему: «Від гуманізму через націоналізм до толерантності»

23 червня - 11-00 - Круглий стіл-презентація на тему: «Від гуманізму через націоналізм до толерантності». Відбудеться презентація книги відомого буковинського дослідника, громадсько-політичного діяча Володимира Старика “Від Сараєва до Парижа. Буковинський INTERREGNUM 1914-1921”. Організатор - Український інститут національної пам’яті (Музей української народної республіки, вул. Володимирська, 57 Будинок учителя).

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