Прес-конференція на тему: “Хто зупинить багаторічне криваве автородео у Києві?”

18:35, 22 червня 2009
Права людини
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23 червня - 16-30 - В   УНІАН   відбудеться   прес-конференція   на  тему: “Хто зупинить багаторічне криваве автородео у Києві?”. Йтиметься про ситуацію яка склалась на вул. Електриків  у м. Києві: Хто повинен відповідати за скалічені людські долі  та пошкоджене майно?  Чому відповідальні структури не в змозі вирішити питання убезпечення дорожнього руху?  В ході прес-конференції  будуть представлені документи та матеріали, а також  оголошено звернення громадськості  до всіх гілок влади. Учасники: правозахисник, екс-суддя адвокат  Юрій Василенко та юрист  Віктор Борківський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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