23 червня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто зупинить багаторічне криваве автородео у Києві?”. Йтиметься про ситуацію яка склалась на вул. Електриків у м. Києві: Хто повинен відповідати за скалічені людські долі та пошкоджене майно? Чому відповідальні структури не в змозі вирішити питання убезпечення дорожнього руху? В ході прес-конференції будуть представлені документи та матеріали, а також оголошено звернення громадськості до всіх гілок влади. Учасники: правозахисник, екс-суддя адвокат Юрій Василенко та юрист Віктор Борківський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.