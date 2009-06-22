ООН надала Карпачовій найвищий статус правозахисної діяльності

Рішенням Бюро Міжнародного координаційного комітету національних правозахисних інститутів Ради ООН з прав людини Омбудсману України Ніні КАРПАЧОВІЙ надано акредитаційний статус ”А” – вищий стандарт правозахисної діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ, це означає, що інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повністю відповідає ”Паризьким принципам”, тобто таким засадам, як незалежність, відкритість діяльності, а також вміння відстоювати свою точку зору на різних рівнях, включаючи Президента, уряд країни, суди.

З середини 1990-х років ООН здійснює акредитацію національних інститутів з захисту прав людини на основі перевірки їх відповідності ”Паризьким принципам”. За підсумками перевірки присвоюється статус ”А” – це повна відповідність ”Паризьким принципам” – або статус ”В” – спостерігач. Статус ”С” свідчить про невідповідність ”Паризьким принципам”.

Створення 11 років тому в Україні інституту Уповноваженого з прав людини стало новацією в державно-правовій системі захисту прав і свобод людини. При розробці української моделі Омбудсмана враховувалися національні правові й культурні традиції, особливості системи влади, досвід функціонування таких інституцій в інших країнах. Як наслідок, конституційний орган парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини в Україні визнаний фахівцями як зразок сильної моделі Омбудсмана в сучасних умовах.

Досі Уповноважений з прав людини мав статус ”В” – спостерігача. З отриманням найвищого міжнародного стутусу в Омбудсмана Н.КАРПАЧОВОЇ з’явилося нове додаткове право – право на виступ, відстоювання своєї позиції у будь-який час на засіданні Ради ООН з прав людини. Відтепер Україна буде ширше представлена в Раді ООН з прав людини – одночасно і офіційним представником від держави, і Уповноваженим з прав людини, якому надано такий високий незалежний статус.