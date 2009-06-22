Мін`юст пояснює, кому можна зберігати порнографію

У Міністерстві юстиції наголошують, що кримінальна відповідальність за зберігання порнографічної продукції наступає лише у тому разі, якщо такі дії вчинені з метою її збуту.

Про це йдеться у коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою Мін’юсту.

У Мін’юсті нагадують, що 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України». У зв’язку з резонансом, який викликав даний закон, а також у зв‘язку з численними некоректними трактуваннями норм цього законодавчого акта в засобах масової інформації міністерство наголошує, що внесення запропонованої зміни до Кримінального кодексу України забезпечує приведення національного законодавства у відповідність до міжнародно-правових зобов’язань України, у тому числі й Міжнародної конвенції про запобігання обігу порнографічних видань та торгівлі ними.

При цьому Мін’юст звертає увагу на те, що прийнятий закон забороняє зберігання порнографії лише з метою збуту чи розповсюдження, тоді як зберігання порнографії без наявності такої мети, тобто для власного використання або ж, наприклад, відповідними фахівцями у медичних цілях не становить складу злочину і не може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

“Адже цілком очевидно, що в іншому випадку переслідування за такі дії порушуватиме конституційну заборону втручатися в особисте і сімейне життя особи, встановлену статтею 32 Конституції України”, - зазначає відомство.

У Мін’юсті також зауважують, що в кожному конкретному випадку відповідними правоохоронними органами має бути доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, що особа, яка зберігає предмети порнографічного характеру мала на меті здійснити їх збут чи розповсюдження.

Доказами ж такої мети, для прикладу, може бути наявність великої кількості примірників одного і того ж твору або наявність відповідних цивільно-правових угод на продаж чи на переміщення цих творів тощо.