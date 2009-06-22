Рада Європи розпочала в Росії програму з підтримки нацменшин

Рада Європи і Міністерство регіонального розвитку РФ почали реалізацію програми «Меншини в Росії: розвиток мов, культури, ЗМІ і цивільного суспільства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова делегації Ради Європи Андреас ЗІГЕЛЬ.

За його словами, бюджет програми становить 2,75 млн. євро. В рамках програми, розрахованої до 2011 року, буде проведений аналіз правового стану національних меншин у Росії, підготовлені рекомендації російській владі з метою забезпечення стандартів Ради Європи і сприяння ратифікації Росією Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

А.ЗІГЕЛЬ нагадав, що Росія підписала Європейську хартію регіональних мов або мов національних меншин ще у травні 2001 року, але поки що так і не ратифікувала її, додавши при цьому, що «на регіональному рівні існує ряд ініціатив з її ратифікації».

У свою чергу, директор Департаменту міжнаціональних відносин Міністерства регіонального розвитку РФ Олександр ЖУРАВСЬКИЙ поінформував, що з 46 членів Ради Європи 36 країн підписали Хартію, ратифікували її тільки 24 країни. Причиною такої ситуації він назвав різницю у визначенні національних меншин і їхніх мов законодательствами різних країн, а також різне трактування окремих положень Хартії.

За його словами, російська сторона вважає метою реалізації даної програми вивчення європейського досвіду імплементації положень Хартії, хоча усвідомлює, що в ході реалізації програми зіткнеться з труднощами. «Ми повинні виходити з того, що доведеться вирішувати складні завдання, і тому не повинні приховувати весь спектр складнощів, які перед нами стоятимуть у разі ратифікації з подальшою імплементацією даного документа Ради Європи», - сказав він.

О.ЖУРАВСЬКИЙ пояснив, що порівняно з іншими членами Ради Європи, у яких максимальна кількість мов не перевищує 12 (Україна), у Росії кількість меншин і їхніх мов набагато більша. «У Росії всі національності, окрім росіян, можна вважати меншинами», - сказав він. Тому О.ЖУРАВСЬКИЙ важливим назвав не тільки визначення в рамках даної програми, наскільки російське законодавство відповідає положенням європейської Хартії, але й наскільки сама Хартія застосовна до російської ситуації поліетнічної держави.

Він повідомив, що для реалізації проекту обрано три «пілотні» регіони – Дагестан, Мордовія і Алтайський край, а окремі заходи пройдуть також у Красноярському краю і Карелії. «Надалі й українські національні організації також можуть включиться в цю роботу», - сказав він.