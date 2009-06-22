24 червня 2009 року відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на якому розглядатимуть 7 медійних законопроектів:

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення» (законопроект № 4480, н.д. Володимир Ландік, н.д. Олена Бондаренко, фракція Партії Регіонів, н.д. Віктор Уколов, фракція блоку БЮТ; щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні);

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (законопроект № 4417, КМУ; щодо тарифів на передплату та доставку періодичних видань);

Проект Закону України «Про мораторій на відчуження приміщень і майна редакцій засобів масової інформації, засновниками яких є трудові колективи» (законопроект № 4417, н.д. Віктор Уколов, фракція блоку БЮТ);

Проект Закону України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» (законопроект № 4004-1, н.д. Світлана Шмельова, фракція КПУ);

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення» (законопроект № 3140, н.д. Олена Лукаш, Едуард Прутнік, фракція Партії регіонів, н.д. Андрій Портнов, фракція блоку БЮТ; щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції);

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” (щодо звітності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення), (законопроект № 2442, н.д. Олена Кондратюк, фракція блоку БЮТ);

Проект Постанови Верховної Ради «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків втручання органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та інших повідомлень про тиск на свободу слова в Україні» (проект № 4588 н.д. Ганна Герман, Фракція Партії регіонів);

Проект Постанови Верховної Ради «Про проведення парламентських слухань з проблеми інформаційної політики в Україні».

Засідання відбудеться в приміщенні Верховної Ради о 14-15 (вул. М.Грушевського, 5, 3-й поверх, зал № 5).