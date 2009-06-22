Інститут Медіа Права направив звернення до Європейського суду

Інститут Медіа Права приєднався до підписання звернення до Європейського суду з прав людини у справі Санома Уітгеверс проти Голландії (Sanoma Uitgevers BV v. the Netherlands).

Як передає кореспондент УНІАН, звернення подане до Європейського суду з прав людини з метою підтримати перегляд вказаної справи у Великій Палаті.

30 березня 2009 року рішенням у справі Самона Уітгеверс проти Голландії Європейський суд з прав людини визнав відсутність порушення права на захист журналістських джерел і це рішення непокоїть журналістську спільноту. Суть справи полягає у тому, що поліція чинила тиск на журнал з вимогою надати компакт-диск, який містить фотографії та інформацію щодо незаконних автоперегонів. Під загрозою обшуків, поліція змусила віддати диск мотивуючи це необхідністю розслідувати тяжкі злочини скоєні з використанням автомобіля, що брав участь у перегонах. Проте отримання поліцією такої інформації могло призвести до викриття джерела, якому була обіцяна анонімність.

"Таке рішення Європейського суду з прав людини у випадку набуття ним чинності стане негативним прикладом і може призвести до зниження рівня захисту журналістських джерел", - зазначають в Інституті Медіа Права.