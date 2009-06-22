Прес-конференція МВС до Міжнародного дня протидії катуванню та жорстокому поводженню

15-00 - В Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному дню протидії катуванню та жорстокому поводженню. В роботі візьме участь заступник керівника Апарату Міністра Катерина Левченко (вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-75-50, 256-16-30, 254-75-18, 254-75-20.

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