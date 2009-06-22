Українка відсудила в ізраїльських сутенерів 60 тисяч євро

Громадянка України, яка стала в Ізраїлі жертвою работоргівлі, відсудила рекордно високу компенсацію - майже 60 тисяч євро. Унікальність справи ще й у тому, що суд відбувався без участі позивача.

Українку, мешканку одного із великих обласних центрів на сході України, свого часу було депортовано за незаконне перебування на території Ізраїлю і заняття проституцією. За допомогою правозахисників, а також за сприяння МВС України вона звернулася з цивільним позовом проти своїх колишніх кривдників.

Ізраїльський суд оцінив страждання жінки у 50 тисяч євро і призначив колишнім сутенерами ще 10 тисяч євро виплат штрафних санкцій. Це рішення вони спробували опротестувати через Верховний Суд, але невдало. Судді вищих інстанцій постановили, що відсутність постраждалої українки на судовому процесі не може служити причиною для відмови у задоволенні її позову.

Ізраїльські експерти в галузі юриспруденції підкреслюють, що заочний виграш справи створив важливий судовий прецедент - відтепер навіть депортовані жертви работоргівлі зможуть подавати компенсаційні скарги, які спрямовано з України в ізраїльські суди, і мають при цьому дуже високі шанси виграти справу.

Як повідомлялося, згідно із оприлюдненої 16 червня доповіді Держдепартаменту США, Україна не відповідає мінімальним стандартам протидії торгівлі людьми.

Німецька хвиля