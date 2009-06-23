БЮТ ініціює „закріпачення” студентів

Народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко Богдан ГУБСЬКИЙ зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту” (щодо державного замовлення), який ініціює „закріпачення” студентів.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, автор законопроекту пропонує, щоб випускники вищих навчальних закладів після завершення навчання відпрацювали не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. У випадку невиконання цієї вимоги випускник вузу повинен буде відшкодувати суму вартості навчання у вищому навчальному закладі у встановленому порядку.

"Очевидно, це і є „Студентський прорив” від БЮТ для майже 2,7 млн. студентів", – відзначає А.ЧЕРНИХ.

На його думку, такі ініціативи народних депутатів від БЮТ "прямо порушують конституційні права молодих людей і не мають жодного шансу на реалізацію".