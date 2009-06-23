Нардеп влаштував ”полювання на живу людину”?

Односельці жителя села Грушки Кіровоградської області України Валерія Олійника, який загинув під час збройної сутички з прокурором, начальником РВВС і народним депутатом України від БЮТ, називають подію "полюванням на живу людину". Про це пише газета «Сегодня».

Видання відзначає, що в понеділок, 22 червня, в селі Грушки Голованівського району Кіровоградської області мали ховати В.Олійника, але в останню мить похорон відмінили - тіло забрали на експертизу до Києва.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗИНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ. За їх версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.

Водночас односельці загиблого виклали "Сегодня" абсолютно іншу версію того, що сталося і називають подію не інакше, як полюванням на живу людину.

Матір Валерія Любов ОЛІЙНИК розповіла, що того вечора її син пішов до іншого села, при собі у нього нічого, окрім куртки, не було. «Про його смерть я дізналася наступного дня. До мене приїхали троє міцних чоловіків на великому чорному джипі. Вони показали мені наган і питали, чи не Валерин цей пістолет. Але він був тихий і замкнутий. Жив з того, що копав людям городи. Звідки у нього могли бути пістолети? Ці люди мені дали двісті гривень і поїхали», – розповіла мати загиблого. Вона вважає, що приїжджали «люди від депутата», мовляв, у кого ще міг бути наган, який нібито причетний до розбирання.

«Ми після трагедії пару разів ходили на місце, де все сталося. ЛОЗИНСЬКИЙ говорить, що вони з машини побачили підозрілу людину біля лісопосадки і покликали її, а той, мовляв, вистрілив. Але подивіться: від дороги, де їхав депутат з друзями, до тієї посадки, де йшов Валера, зо триста метрів. Це ж як голосно кричати треба було?», - розмірковує ще один односелець Олексій. Він упевнений, що все було інакше. За його словами, за лісом починаються мисливські угіддя В.ЛОЗИНСЬКОГО. «Побачили чоловіка, який бродить поряд з його землею. ЛОЗИНСЬКОГО тут усі господарем називають... От і вирішила компанія його, мабуть, провчити нахабу, поганяти по полю, як зайця», - продовжує житель Грушок. Розповів співрозмовник газети і про те, що в його селі ні для кого не є секретом, що ввечері напередодні трагедії з десяток чоловіків бачили В.ЛОЗИНСЬКОГО з начальником міліції і прокурором і ще декількома місцевими в сільському барі, де вони нібито довго пили і про щось розмовляли.

У райлікарні, куди, за версією народного депутата, доставили живого, трохи пом`ятого порушника, газеті взагалі заявили, що їм доставили труп. «Мертвий чоловік був у наручниках, на його тілі ми налічили дев`ять вогнепальних поранень, при цьому - відкритий перелом ноги, поламані ребра і ключицю. Тільки благаю, не пишіть мого прізвища!» - попросив видання один зі співробітників Голованівської райлікарні.