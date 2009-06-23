Експерти: Чинна Конституція допускає можливість узурпації влади

Комітет виборців України вважає, що зміни до Конституції повинні обов’язково прийматися на всеукраїнському референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО сьогодні під час засідання круглого столу на тему: “Зміни до Конституції – справа політиків, експертів чи громадян?”.

За його словами, чинна Конституція, на жаль, допускає можливість фактичної узурпації влади однією або кількома політичними силами, якщо у парламенті буде створено більшість у складі 300 депутатів. І загрозу наближення до “конституційного перевороту”, на думку експерта, Україна вже переживала у 2007 році, “коли шляхом підкупу депутатів були спроби сформувати конституційну більшість”, і кілька тижнів тому, “коли дві політичні сили таємно домовлялися внести антидемократичні зміни до Конституції”.

З огляду на це, вважає О.ЧЕРНЕНКО, потрібно створити додаткові запобіжники, які б дозволили уникнути спокуси вносити зміни до Основного Закону на догоду якомусь політику чи з мотивів одномоментної доцільності.

Одним із таких запобіжників, на його думку, може стати конституційний референдум, який призведе до суспільної легітимізації конституційних змін.

На думку директора Фонду соціальних стратегій Ростислава ПАВЛЕНКА, ініціювати зміни до Основного Закону можуть політики чи посадові особи, які мають на фаховому рівні розробити проект змін, але остаточне рішення має приймати суспільство і висловити своє ставлення до запропонованих новацій на референдумі.

У зв’язку з цим експерт вважає за доцільне відкоригувати законодавство щодо всеукраїнського референдуму і чітко визначити механізм реалізації його результатів.

Перед винесенням проекту конституційних змін на розсуд громадян, переконаний президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, потрібно дійти консенсусу у парламенті з тим, щоб депутати виробили один узгоджений проект. Інакше, вважає він, успіху не буде, тому що політичні сили не визнають результатів всенародного опитування, ініційованого їхніми політичними опонентами.

Крім того, на думку І.ЖДАНОВА, президентські вибори стимулюватимуть кандидатів пропонувати власні проекти змін до Конституції, і підтримка виборцями того чи іншого кандидата в президенти опосередковано свідчитиме, які саме зміни громадяни схвалюють.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, зі свого боку, висловив думку, що сьогодні тема конституційних змін використовується політиками та їхніми штабами як свого роду виборча технологія.

Він припустив, що теми НАТО і російської мови “вже починають набридати”, а на змінах до Основного Закону політики та їхні команди можуть отримати більше політичних дивідендів.

Активна експлуатація теми конституційних новацій, яку можна прогнозувати напередодні президентських виборів, як вважає політтехнолог Володимир ЦИБУЛЬКО, може призвести до зворотнього ефекту і викликати байдужість громадян до зміни Основного Закону.

Експерт також запропонував не обмежуватися нинішніми дискусіями навколо парламентської чи президентської моделі державного устрою і, наприклад, розглянути турецьку модель, де гарантом Конституції виступають Збройні сили. Як зауважив В.ЦИБУЛЬКО, це “оригінальна ідея, якою ще ніхто в Україні не відзначився”.