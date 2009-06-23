У Криму судитимуть лікаря

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом смерті пацієнта севастопольської поліклініки №2 внаслідок неправильного лікування, призначеного лікарем-терапевтом.

«19-річний пацієнт помер через неправильний діагноз і лікування, призначене лікарем-терапевтом поліклініки №2. Зволікання з хірургічним втручанням коштувало пацієнтові життя», - повідомили в прокуратурі. Пацієнт звернувся до поліклініки у березні. Лікар поставив йому діагноз ГРЗ, від чого пацієнт і лікувався. Через 38 днів пацієнтові зробили операцію з видалення апендикса, але було пізно. На початку травня пацієнт помер внаслідок гнійного апендициту.

Кримінальну справу було порушено 17 червня за ст. 140 (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником). Підставою для порушення кримінальної справи стали документи, які є у матеріалах перевірки прокуратури міста: медична карта хворого, історія хвороби, акт патологоанатомічною дослідження, пояснення працівників лікарні, акт розбору якості надання медичної допомоги та інші матеріали перевірки.

Приводом для порушення кримінальної справи стала заява матері померлого, а також виявлення прокурором ознак злочину.

ua.glavred.info