Захисники Жовтневої лікарні Києва стукають у Європейський суд

Київська рада об`єднань громадян має намір звернутися до Європейського суду з прав людини з проханням захистити територію Олександрівської (Жовтневої) лікарні від забудови та забезпечити дотримання Конституції України, яка гарантує кожному жителю міста право на здорове довкілля.

Про це у коментарі "Українській правді. Київ" заявив один із захисників Жовтневої лікарні професор, завідувач відділу Інституту фізіології Вадим БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що таке рішення було прийняте у зв`язку з рішенням Верховного суду України від 23 червня щодо будівництва на території Олександрівської лікарні.

"Рішення суд прийняв таке: скасувати усі попередні рішення, включаючи рішення Вищого господарського суду, повернути справу на розгляд на первинну інстанцію в районний суд.

Після того, як ми отримаємо на руки постанову суду, у нас буде 6 місяців, щоб підготувати наш позов до Європейського суду з прав людини, тому що кияни мають право на здорове довкілля", - сказав В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що під стінами суду сьогодні зібралося чимало представників київської громади, яким потрібна лікарня у центрі столиці.

"Під час цього засідання один із суддів, а саме суддя КОЛЕСНИКОВ, у всіх представників і від лікарні, і від інституту фізіології, які позивалися, вимагав пояснень, хто буде компенсувати витрати, які понесла вже фірма "Житлобуд" на підготовку цієї ділянки, на земельні роботи, на встановлення тимчасової огорожі", - зазначив В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Водночас він висловив здивування, що суддя Верховного суду Василь ОНОПЕНКО не знає, що "в договорі оренди, який підписаний ОМЕЛЬЧЕНКОМ (екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – УНІАН) і КУРОВСЬКИМ (Іван КУРОВСЬКИЙ - засновник будівельної компанії «Житлобуд» - УНІАН), є пункт, який зазначає, що найменше відхилення від законності при оформленні документів на будівельний майданчик - це є ризики інвестора і будівельника, який береться будувати на цій території".

"Верховний суд, мабуть, знаходився під тиском політичних впливів, бо і КУРОВСЬКИЙ, і голова Верховного суду - це представники однієї партії БЮТ. І, мабуть, прем`єр Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), яка обіцяла 1 квітня 2008 року всім киянам, що там будівлі не буде, що там насадять дерева і це буде рекреаційна зона, знову не дотримала своєї обіцянки", - сказав професор.

Він також нагадав що віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ також заявляв, що йому вдалося переконати І.КУРОВСЬКОГО, що будувати на території Жовтневої лікарні не можна, "бо це старовинні могили, де може бути страшна епідемія, якщо їх розкопати".

За словами В.БЕРЕЗОВСЬКОГО, є також будівельні норми і правила, згідно з якими відстань між лікарнею і житловим будинком має бути не менше 30 метрів, а відстань, на якій ТОВ "Житлобуд" хоче звести будинок - лише 10-12 метрів.

"Це ще й пам`ятки історії культури, що охороняються державою, - і парк, і лікарня. Суд мав би визначитися, що пріоритетніше - приватні комерційні інтереси забудовника чи інтереси киян, яким потрібна Жовтнева лікарня", - сказав В.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 17 березня Вищий господарський суд задовольнив касацію Жовтневої лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території.

Однак згодом директор "Житлобуду" І.КУРОВСЬКИЙ звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду про скасування рішення Вищого господарського суду та продовження забудови території лікарні.