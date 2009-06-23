24 червня - 11-00 - Прес-конференція на тему: „Представники громадськості закликають державу протистояти цілеспрямованому витісненню української мови з ринку преси за допомогою маніпулятивних технологій”. Учасники: Олесь Доній, народний депутат України; Віктор Уколов, народний депутат України; Ілько Кучерів, директор Фонду демократичних ініціатив; Руслана Лижичко, співачка. Після прес-конференції відбудеться акція, під час якої співачка Руслана експериментальним шляхом з’ясовуватиме ситуацію на ринку преси в Україні. (прес-центр «Український час», вул. Хрещатик 2, «Український дім»). Потрібна акредитація. Телефони: 278 48 95, 095 828 13 38, o.ustinova@krasni.com.ua.