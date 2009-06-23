26 червня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Біженці в Україні: хтось батьківщину залишає, рятуючи своє життя...” Група державних, міжнародних та громадських організації, які опікуються питаннями біженців, за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), презентує книгу “Пізнай, прийми і руку простягни”, видану з нагоди Всесвітнього дня біженців. Також УВКБ ООН представляє відеозвернення Анджеліни Джолі, посла доброї волі УВКБ ООН, з нагоди Всесвітнього дня біженців.Учасники: заст. начальника департаменту у справах біженців і притулку Держкомітету України у справах національностей і релігій Наталія Науменко; Регіональний Представник УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні Сімона Волькен; директор представництва Датської Ради з питань біженців в Україні Кріста Зонголовіч; директор Міжнародної Амністії в Україні Світлана Побережець; координатор проектів ЄР питань біженців та вигнанців Юлія Зельвенська; координатор Всеукраїнської Ради з питань біженців Надія Замураєва; психолог БФ Рокада Ірина Данішевська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 288 9710, 288 9424, prokopch@unhcr.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.