Донецький слідчий поплатиться за фальсифікацію

У Донецькій області передано до суду кримінальну справу із звинувачення слідчого міліції у здійсненні службової фальсифікації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області з посиланням на прокурора Володарського району Романа АВДАНА, в березні цього року було порушено кримінальну справу щодо одного із слідчих райвідділу міліції за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України «Службова фальсифікація».

Досудове слідство встановило, що працівник міліції, розслідуючи кримінальну справу, вніс свідомо неправдиві відомості до ряду офіційних документів, чим грубо порушив право обвинувачуваного на захист.

Під час слідства екс-слідчий повністю визнав провину і розкаявся в скоєному.

У даний час кримінальну справу передано з обвинувальним висновком до суду для розгляду по суті.