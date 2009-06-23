Українські художники вивісили картини, за які їм світить 3 роки тюрми

Українські художники, галеристи, письменники та правозахисники оголосили про проведення акції-протесту “Упорно”, мета якої - спонукати Президента України накласти вето на закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру)», що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за зберігання творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із ініціаторів акції виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

«Головна теза полягає в тому, що цей законопроект несе дуже багато загроз правам людини і не виконує ту ціль, на яку він був спрямований попередньо», - зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ.

За його словами, акція протесту розпочинається виставкою творів групи «Сині носи», Олександра РОЙТБУРДА, Іллі ЧІЧКАНА, Маши ШУБІНОЇ, Стаса ВОЛЯЗЛОВСЬКОГО, Іллі ІСУПОВА та інших відомих українських художників в галереї «Карась» (м.Київ, Андріївський узвіз 22-А). Як зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ, роботи, представлені на цій виставці, за критеріями Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі, можуть трактуватися як порнографічні. «Це означає, що, у разі набуття законом чинності, усі ці художники потенційно можуть бути позбавлені волі на термін до трьох років», - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.

Правозахисник додав, що в мистецтві дуже важко провести межу між еротикою і порнографією. На його думку, визначення порнографії, що міститься в законі «Про захист суспільної моралі», нечітке та розмите. Як наслідок, митцям загрожує кримінальна відповідальність за будь-який твір, що не відповідає уявленням державних чиновників про суть мистецтва. «Оскільки в Україні немає таких чітких визначень і донині, це призведе до утисків українських митців», - заявив В.ЯВОРСЬКИЙ.

За словами В.ЯВОРСЬКОГО, сьогодні Президенту України також буде направлено лист із проханням накласти вето на Закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру)», під яким підписалося понад 200 осіб, зокрема, галерист Євген КАРАСЬ, письменник Лесь ПОДЕРЕВ`ЯНСЬКИЙ, арт-куратор Люся КОМАРНИЦЬКА, фотограф Леся МАЛЬСЬКА, художники Олександр РОЙТБУРД, Ілля ЧІЧКАН, Маша ШУБІНА, режисер Влад ТРОЇЦЬКИЙ та інші.

11 червня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.