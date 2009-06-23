Меморіал «Тюрма на Лонцького». Відкриття першого етапу експозиції

28 червня о 12.00 Центр досліджень визвольного руху та Служба безпеки України відкриють перший етап експозиції Меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів в приміщенні колишньої тюрми «на Лонцького». Захід приурочено до роковин масових розстрілів на території цієї тюрми, які відбувалися в кінці червня 1941 р.

В рамках відкриття заплановані екскурсія підготовленою експозицією, екуменічна панахида та віче.

Екскурсію проведе науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, дослідник історії тюрми та політичних репресій Ігор Дерев’яний.

На віче заплановані виступи Голова СБУ Валентина Наливайченка, Героя України Юрія Шухевича, громадської діячки Ірини Калинець, Директора ЦДВР Руслана Забілого та очільників місцевої влади.

Після офіційного відкриття та віче о 13.30 відбудеться брифінг за участі Голови СБУ Валентина Наливайченка.

Директор ЦДВР Руслан Забілий зауважив: «Працюючи над експозицією, відчуваємо особливе піднесення, бо нарешті робимо конкретний виразний крок зі створення Меморіалу і дієво віддаємо шану нашим батькам і дідам, котрі в жорстокій боротьбі вибороли нашу Свободу»

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