ПАРЄ вирішила почекати з позбавленням України повноважень

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не позбавила делегацію України повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій на сесії ПАРЄ доповіді, підготовленій депутатом зі Швейцарії Діком МАРТІ, про перегляд повноважень української делегації у зв’язку із наявністю суттєвих причин.

“За” проголосували 39 депутатів, проти – 11 і один утримався.

Українська делегація, згідно з правилами ПАРЄ, не брала участі в голосуванні.

“Асамблея вирішила не анулювати і, таким чином, підтвердити повноваження української парламентської делегації, розуміючи, що Україна здійснить без подальших затримок усі необхідні кроки для завершення обрання судді Європейського суду з прав людини від України, відповідно до її зобов’язань в рамках Конвенції та Статуту організації, а також відповідно до консультативного висновку Європейського суду з прав людини, коли він з’явиться”, – йдеться у документі.

У резолюції також зазначається, що Україна вирішила звернутися до Суду з прав людини за роз’ясненнями щодо права країни на відкликання переліку з трьох кандидатів на посаду судді та заміну його іншим переліком.

У проекті рекомендацій до резолюції також міститься звернення до Комітету Міністрів Ради Європи з пропозицією намагатися якомога швидше отримати роз’яснення суду, які, при цьому, мають, на переконання депутатів ПАРЄ, стосуватися не лише права країни на відкликання старого та подання нового переліку кандидатів, але й права ПАРЄ відмовитися приймати новий перелік, а також наполягання на внесенні третьої кандидатури до нього.

В ході розгляду питання депутати схвалили поправку, згідно з якою ПАРЄ висловила переконання в тому, що блокування українською владою вибору суддів, ненадання третьої кандидатури і призначення судді ad hoc, “ставить під питання виборчу компетенцію Асамблеї, яка передбачена Європейською Конвенцією з прав людини”.

Як повідомляв УНІАН. Україна подала перелік з трьох кандидатів на цю посаду 14 вересня 2007 року. Однак, після того, як один з кандидатів взяв самовідвід, в Україні були змінені правила відбору кандидатів. За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, який не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

Ряд експертів в Україні вважають, що зміна правил відбору кандидатів мала на меті вивести з переліку кандидатів нинішнього голову Моніторингового комітету ПАРЄ Сергія ГОЛОВАТОГО, який у 2007 році змінив політичну орієнтацію і почав підтримувати Партію регіонів, хоча до того підтримував “Нашу Україну”.

19 травня 20 депутатів - членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

5 червня 2009 року міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив, що звернувся через Комітет Міністрів Ради Європи до Європейського суду з прав людини з проханням роз’яснити, чи має країна виключне право на формування, подання чи відкликання переліку кандидатів на посаду судді.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.